ROMA – Il calciatore della Lazio Luis Alberto ha gridato al complotto nell’intervallo di Lazio-Torino.

La partita di stasera sarebbe parte di un disegno, che comprende anche il derby e la Fiorentina, perché la Lazio darebbe fastidio tra le prime quattro in classifica.

«È incredibile quello che è successo. Dopo la partita con la Roma e l’episodio con la Fiorentina ora di nuovo. Il rigore era netto: Iago Falque ha la mano larga e poi Burdisso ha detto che Ciro non l’ha toccato, così non si può giocare a calcio. Succede sempre qualcosa. Forse non piace che la Lazio è tra le prime 4 in classifica. Rientreremo nel secondo tempo e vinceremo sicuramente la partita».

LA RABBIA DI LUIS ALBERTO: “LAZIO PENALIZZATA DAGLI ARBITRI”