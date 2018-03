PARIGI (FRANCIA) – Partita da dimenticare per Marco Verratti. Il centrocampista della Nazionale Italiana ha lasciato in dieci uomini il Psg nel big match di Champions League contro il Real Madrid.

Marco Verratti era già ammonito ed è andato a protestare contro l’arbitro tedesco Brych per un calcio di punizione non assegnato al Psg per un presunto fallo ai suoi danni. Questa grave ingenuità gli è costata il cartellino rosso.

Da YouTube