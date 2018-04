LONDRA (INGHILTERRA) – Il nuovo fidanzato di Maria Sharapova si chiama Alexander Gilkes, ha 38 anni, è inglese.

Di ottima famiglia: figlio del dermatologo dei vip di Londra, ha studiato a Eaton dove ha conosciuto il principe William e il principe Harry (non è escluso che sia stato invitato all’imminente matrimonio con Meghan Markle). Ex fidanzato di Pippa Middleton, Alex è un bon vivant made in England che ha saputo trasformare la passione per l’arte in mestiere.

Come scrive Gaia Piccardi per il Corriere della Sera, nel 2010 ha fondato una sua casa d’aste, la Paddle8, e poi ha chiesto all’amica Eugenia d’Inghilterra (figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson) di gestirla. Grazie alla madre Robyn, a lungo impiegata nel dipartimento di russo dell’Università di Oxford, Alex (oltre ad aver letto tutti i classici, da Tolstoj a Nabokov, non è dato sapere se in cirillico o in inglese) parla la lingua madre di Maria. Che non guasta.

Nel 2003, a 24 anni, ha sposato Misha Nonoo, all’epoca 17enne, oggi stilista emergente sulla scena losangelina. Matrimonio a Venezia, con la star del pop Lana Del Ray a intrattenere gli ospiti.

Divorziato nel settembre 2016, oggi Alex ha tutte le caratteristiche per piacere a Maria ed essere spendibile in pubblico, su quelle copertine dei magazine su cui Masha è cresciuta e diventata donna, campionessa e manager di se stessa.

