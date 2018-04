SIVIGLIA (SPAGNA) – Un collegamento a dir poco movimentato per la giornalista della tv francese Canal Marina Lorenzo.

Marina Lorenzo è stata inviata a Siviglia per la finale di Coppa di Spagna tra i padroni di casa e il Barcellona.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Marina Lorenzo doveva raccogliere le impressioni dei tifosi a pochi minuti dal calcio d’inizio della partita.

La giornalista ha prima pregato i tifosi di non passare davanti alla telecamera mentre era in diretta, poi si è girata a muso duro contro uno di loro, colpevole di palparla: “Non toccarmi ok? Non toccarmi più…”

Marina Lorenzo al tifoso molesto: “Non toccarmi”