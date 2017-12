Vaccini, Ministero porta Codacons in Tribunale. Era ora

Vaccini, Ministero salute querela e porta il Codacons in Tribunale. Il Codacons, associazione consumatori, aveva già mesi fa, a maggio per la precisione, diffuso la tesi che voleva le autorità sanitarie italiane colluse con le industrie farmaceutiche nello spacciar vaccini. Si era risposto con voci e argomenti medico scientifici che attestavano e attestano la non pericolosità dei vaccini. Anzi, la loro insostituibile parte nell'aver reso la vita umana più lunga e meno afflitta da malattie.