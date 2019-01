TORINO – L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Torino-Inter.

Su Perisic.

Dobbiamo convivere con una situazione che in questo momento di calciomercato c’è in tante squadre, cioè che alcuni giocatori manifestano la volontà di essere trasferiti. Abbiamo ascoltato il giocatore, che ha espresso questo desiderio. Quindi, da una parte dobbiamo tentare di accontentarlo e dall’altra dovremo rispettare anche il valore patrimoniale. Di conseguenza, per adesso di cose concrete non ne sono arrivate, quindi aspettiamo questi ultimi giorni.

Sul possibile scambio Candreva-Carrasco.

È normale che ci siano tanto contatti, Ausilio sta facendo un ottimo lavoro da questo punto di vista, ma io li definirei dei sondaggi e quindi bisogna aspettare che questi sondaggi diventino qualcosa di concreto. Quindi in questo momento possiamo parlare di un nulla di fatto, assolutamente.

Sull’atteggiamento della squadra.

I margini di miglioramento ci devono essere e ci sono sicuramente perché è normale che i risultati siano uno stimolo per tutti. L’Inter negli ultimi anni ha attraversato un momento di difficoltà perché anche le proprietà sono cambiate e quindi è normale che la risalita non sia facile ma è un obiettivo che abbiamo tutti in testa. È normale che quando arriveranno i risultati sarà più facile per tutti. Oggi un aspetto su cui dobbiamo lavorare è cercare di valorizzare al massimo il concetto di appartenenza. Quindi andare anche alla ricerca di giocatori che abbiamo questo tipo di profilo, un profilo vincente, che significa anche essere onorati di indossare questa maglia. Lo stiamo facendo tutti insieme, con grande volontà e motivazione. Siamo in un momento interlocutorio del nostro cammino e dobbiamo cercare di centrare l’obiettivo di conquistare la Champions League in questa stagione.

È vero che Perisic vuole andare via?

Quando un giocatore espone correttamente il suo stato d’animo bisogna cercare di capirlo e andargli incontro. Poi ci sono delle logiche patrimoniali da valutare, per cui se rimarrà con noi sarà compito della Società e in primo dell’allenatore cercare di ridare carica ai giocatori.