Giornali in crisi, questa volta non c’è Giovannini, che come Churchill nel film…

I giornali sono in crisi in Italia come nel resto del mondo. All’estero molti chiudono o passano di mano, nobili dinastie di editori vendono ai nuovi ricchi del web, ma altri reagiscono e combattono. Da noi gli editori sembrano incapaci di reagire. I tagli sono necessari ma non bastano, portano a un loop senza sbocchi.