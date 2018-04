TORINO – Cosa non si fa per salvare la panchina.

Mazzarri invia spia a allenamento Chievo

Walter Mazzarri ha deciso di mandare un suo collaboratore a spiare l’allenamento del Chievo Verona, squadra affrontata dal Torino nell’ultimo turno di campionato.

Binocolo, tuta mimetica e lungo appostamento sulla collina: a Veronello, durante la sessione di allenamento del Chievo Verona, c’è un curioso fuori programma, il collaboratore tecnico di Mazzarri è stato beccato mentre cercava di carpire gli schemi degli avversari.

Questo appostamento è servito a poco perché il Torino non è andato oltre allo zero a zero sul campo del Chievo Verona.

Il collaboratore di Mazzarri inchiodato da questo video