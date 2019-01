MILANO – Serie A, anticipo del sabato della ventunesima giornata del campionato italiano di calcio. Milan-Napoli 0-0. A San Siro ha vinto l’equilibrio. Pareggio senza gol tra Milan e Napoli. Ancelotti è stato accolto in maniera trionfale dai suoi vecchi tifosi ma è stato espulso al 94′ per le proteste successive all’espulsione di Fabian Ruiz al 93′ per un fallo di mano dubbio.

Piatek, colpo di mercato del Milan, ha debuttato solamente al 71′ al posto di uno spento Cutrone ma non è riuscito a trovare la via del gol perché è stato fermato in uscita da Ospina. Per il resto è successo poco o nulla, da segnalare solamente due belle parate, una di Donnarumma su Zielinski e una di Ospina su una girata di Musacchio. Con questo pareggio, il Napoli rischia di perdere ulteriore terreno su una Juventus che è di scena a Roma contro la Lazio, mentre il Milan rischia di essere sorpassato dalla Roma che giocherà sul campo dell’Atalanta.

Gli highlights di Milan-Napoli 0-0

some wasted chances on both sides…#MilanNapoli pic.twitter.com/4fyDBSqsU8 — Aldi Safanov (@gesOsOup) 26 gennaio 2019

دوفيري قام بإشهار الانذار الثاني لفابيان بشكل مجحف#MilanNapoli pic.twitter.com/WxyLzRQvXk — نابولي بالعربي (@NapoliAR_) 26 gennaio 2019

#MilanNapoli è tutta in quell’urlo lanciato da Ancelotti a Mertens al 26’ del primo tempo: «Dries, siamo molli». E la conferma è in questo contropiede (4vs2) gettato al vento. Assurda l’espulsione di Fabián, ancor più assurdo che nel 2019 #Dazn trasmetta in maniera così scadente. pic.twitter.com/7kJOo1IQux — Gianluca Abate (@G1Abate) 26 gennaio 2019

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

A disposizione: Donnarumma, Plizzari, Laxalt, Abate, Conti, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Piatek, Castillejo, Borini.

Allenatore: Guttuso.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Mertens, Milik.

A disposizione: Meret, Karnezis, Ghoulam, Maksimovic, Luperto, Hysaj, Hamsik, Verdi, Diawara, Verdi, Ounas.

Allenatore: Ancelotti.

🎶 Non è un brasiliano però che gol che fa… 7⃣❤️⚫️

Continuate voi! 🇺🇦

Continue the chant… 🎙️#MilanNapoli pic.twitter.com/0kyTwpBbOu — AC Milan (@acmilan) 26 gennaio 2019