MILANO – Serie A, anticipo del sabato della ventunesima giornata del campionato italiano di calcio. Milan-Napoli 0-0.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

A disposizione: Donnarumma, Plizzari, Laxalt, Abate, Conti, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Piatek, Castillejo, Borini.

Allenatore: Guttuso.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Mertens, Milik.

A disposizione: Meret, Karnezis, Ghoulam, Maksimovic, Luperto, Hysaj, Hamsik, Verdi, Diawara, Verdi, Ounas.

Allenatore: Ancelotti.

