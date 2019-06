VENEZIA – Il calciatore armeno dell’Arsenal Mkhitaryan e Betty Vardanyan, figlia di un diplomatico armeno, si sono sposati a Venezia. La loro festa di matrimonio è stata animata da uno scatenato Albano. La coppia ha scelto Albano perché è il cantante più popolare in Armenia.

In Armenia amano la musica italiana, Albano è il cantante più ascoltato ma sono molto popolari anche Celentano, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti. I video sono stati diffusi in rete dallo stesso Mkhitaryan attraverso i suoi social network.

Mkhitaryan è tornato a sorridere dopo la brutta vicenda che lo ha estromesso dalla finalissima di Europa League persa dal suo Arsenal contro il Chelsea.

Le tensioni politiche tra l’Armenia, Paese d’origine del calciatore dell’Arsenal, e l’Azerbaijan, del quale Baku è la capitale, hanno costretto il club londinese a rinunciare al centrocampista che non si è recato nella città azera.

“Abbiamo scandagliato a fondo tutte le opzioni possibili affinché Mkhitaryan potesse far parte della squadra – si legge nella nota ufficiale pubblicata dall’Arsenal prima della finale di Europa League – ma, dopo aver discusso di questo con il giocatore e con la sua famiglia, abbiamo concordato di comune accordo che Heinrikh non farà parte della nostra spedizione a Baku.

Abbiamo scritto alla Uefa esprimendo le nostre preoccupazioni riguardo a questa vicenda: Mkhitaryan è stato un giocatore chiave per il raggiungimento della finale ed è per noi una grande perdita. Siamo anche molto delusi per il fatto che un giocatore possa perdere una grande finale europea, evento che accade raramente all’interno di una carriera, a causa di situazioni come questa”.

Mkhitaryan è arrivato all’Arsenal nel 2018. Prima dell’approdo ai Gunners, ha giocato con P’yownik Fowtbolayin Akowmb in Armenia, Metalurh Donec’k e Šachtar in Ucraina, Borussia Dortmund in Germania e Manchester United in Inghilterra.

Il video da YouTube con il duetto tra Mkhitaryan e Albano nel corso del matrimonio del calciatore armeno dell’Arsenal.