LIVERPOOL (INGHILTERRA) – Ancora Mohamed Salah. Il calciatore egiziano, con un passato in Italia tra Fiorentina e Roma, continua a prendersi le prime pagine dei quotidiani sportivi inglesi con le sue magie in Premier League.

Ieri Mohamed Salah è stato il protagonista assoluto del big match tra Liverpool e Tottenham, terminato sul punteggio di due a due con una sua doppietta.

Il secondo gol è un capolavoro. Salah ha dribblato gli avversari con una serpentina che ha ricordato quelle di Leo Messi e ha battuto il portiere avversario con uno scavetto alla Francesco Totti.

Mohamed Salah ha già segnato 28 gol con la maglia del Liverpool in appena 34 presenze stagionali. In Premier League ha realizzato 21 gol in 25 partite ed è in corsa per il titolo di capocannoniere del campionato inglese.

Video YouTube.