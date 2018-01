MANCHESTER (INGHILTERRA) – Mourinho si è preso l’ultima parola. L’allenatore del Manchester United ha deciso di parlare per l’ultima volta di Antonio Conte:

“La prima volta mi ha insultato e ho risposto, toccando un tasto che sapevo dolente per lui. Quindi mi ha insultato una seconda volta e stavolta scelgo il disprezzo e il disprezzo significa, per me, anche la fine di questa storia”.

Leggi anche: Antonio Conte e Josè Mourinho si insultano a vicenda, l’intera storia qui.

Video YouTube