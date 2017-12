TORINO – Giampiero Mughini ha commentato le parole di Nedved su Paulo Dybala.

Mughini ha espresso la sua opinione nel corso del programma “Tiki Taka”.

“Dalle parole di Nedved sembra che Dybala vada a migno..e una sera sì ed una sera no. Ovviamente non è così, però mi auguro che Dybala torni presto a essere decisivo. Allegri ha fatto bene a tenerlo in panchina”.

Cosa aveva detto Nedved …

Non solo Tottenham. Dai microfoni di Premium Sport il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato anche del momento dei bianconeri in campionato. Inevitabile la domanda su Paulo Dybala: l’argentino sta diventando un caso?

“Sicuramente avremo bisogno di ritrovare Dybala – ha detto Nedved -. Ha 24 anni e a quell’età ci sta di avere degli alti e bassi, ma sa che ha una società che gli sta vicino con cui può parlare a alla quale si può appoggiare per ogni evenienza. Come calciatore può raggiungere obiettivi massimali, e l’unico consiglio che posso dargli è di dare sempre il massimo in allenamento e fare sacrifici nella vita privata: così può diventare davvero grande”.

Poi sul tecnico Massimiliano Allegri: “è uguale con tutti i giocatori, ha sempre fatto così, mantiene le sue idee e fa bene: anche Higuain, quando non stava bene, andava in panchina – sottolinea il dirigente ex Pallone d’Oro -. Alla Juventus gioca solo chi è al massimo della condizione. Lui vede i giocatori in allenamento, e nessuno meglio di lui è in grado di decidere. Prima di Napoli capitava che ci si spegnesse la spina, ogni tanto, ma dopo Napoli abbiamo dimostrato che si vince solo se ci sacrifichiamo tutti assieme: al San Paolo abbiamo ritrovato la nostra compattezza”.

Video da YouTube