YOUTUBE Nainggolan, sui social spunta conversazione privata: "Voglio tornare alla Roma, spero che Totti spinga..."

MILANO – Periodo nero per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è stato punito dall’Inter con la mancata convocazione per la partita di campionato contro il Napoli e la sospensione a tempo indeterminato per essere arrivato in ritardo all’allenamento dei nerazzurri.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco a una situazione già complicata per il Ninja, ci ha pensato un “audio bomba” che è stato diffuso nel giorno di Natale. Questo audio è diventato virale sui social network nel giro di poche ore. In una conversazione privata, si riconosce la voce di Nainggolan che afferma:

“Mamma mia, mi danno tutti per finito… Ma va bene… Tanto ho sempre dimostrato tutto sul campo e sono sempre rimasti tutti zitti. Ma se tra un po’ qualche interista viene a leccarmi il c**o, ti giuro, gli rompo il c**o”, le sue parole.

Poi l’audio si interrompe e riprende: “Boh, per quanto sono amico di Totti, magari spingerà lui… Ma poi dovrei fare un casino qui per portermene andare, capito?”. Infine, la conclusione. “Sto facendo un macello qua… Voglio tornare”.

Potete ascoltare l’audio qui