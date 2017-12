NAPOLI – “L’esultanza polemica? No, è stato solo un gesto per un compagno in panchina perché questa è una vittoria anche loro ma nessuna polemica”: così ai microfoni di Premium Sport Gonzalo Higuain.

”Il gesto durante il riscaldamento contro i fischi dei tifosi? A me piace parlare in campo, non fuori – sottolinea l’attaccante della Juventus – Le chiacchiere le lascio agli altri, dopo il mio gesto nel riscaldamento hanno esultato di più. Io sono un calciatore e parlo solo in campo”.

”Sarri ha detto che non mi avrebbe fischiato? A Maurizio sono molto affezionato, lui mi ha fatto migliorare tantissimo e sarà sempre grato a lui. Voglio bene a lui come persona e come allenatore: gli auguro il meglio – ha concluso il Pipita – Quando lascerò il calcio continueremo a sentirci e magari ci troveremo in un’altra squadra, sarebbe un grande piacere per me”.

