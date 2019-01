NAPOLI – Serie A, posticipo della ventesima giornata del campionato italiano di calcio. Napoli-Lazio 2-1, gol: José Maria Callejon 33′, Arek Milik 36′, Ciro Immobile 64′. Il Napoli ha vinto contro la Lazio e si è portato a meno sei dalla Juventus che domani ospiterà il Chievo Verona nel posticipo del lunedì. La squadra allenata da Carlo Ancelotti ha giocato meglio di quella guidata da Simone Inzaghi ma ha vinto solamente di misura per un pizzico di sfortuna. Il Napoli ha segnato due gol, con Callejon e Milik, e ha colpito la bellezza di quattro pali, due con Milik, uno con Fabian Ruiz e uno con Callejon. La Lazio ha saputo soffrire e nel finale di partita ha cercato il colpaccio del due a due. Dopo il gol segnato da Ciro Immobile, che ha riaperto il match, i biancocelesti si sono gettati in avanti alla ricerca disperata del pareggio. Il tentativo di rimonta è diventato ancora più complicato dopo l’espulsione di Acerbi per aver fermato una chiara occasione da gol del Napoli.

I momenti chiave della partita

90′ fischio finale. Il Napoli ha vinto 2-1 contro la Lazio e si è portato a meno sei dalla Juventus.

69′ Cartellino rosso a Francesco Acerbi. Il calciatore della Lazio ha fermato Callejon lanciato a rete.

64′ Dopo tanta sfortuna da parte del Napoli, arriva il gol della Lazio. Immobile punta Albiol e beffa Meret con un diagonale imprendibile.

Goal from Immobile ⚽️. Napoli 2-1 Lazio. Wake up Napoli!! pic.twitter.com/QzWIZysvk8 — Ricardo Alcantar (@alcantarrica7) 20 gennaio 2019

63′ Quarto palo del Napoli. Lo ha colpito Callejon con un bel colpo di testa.

60′ Terzo palo della serata per il Napoli. Dopo i due colpiti da Milik, ecco quello colpito da Fabian Ruiz con una sassata impressionante.

45′ fine primo tempo, il Napoli è avanti 2-0 sulla Lazio. Gol di Callejon e Milik.

36′ Raddoppio del Napoli. Milik va a segno con un calcio di punizione stupendo come quello siglato contro il Cagliari.

|| Napoli 2-0 Lazio || Milik#NapoliLazio pic.twitter.com/dYGz77aBlm — NAPLAZ – Don’t follow this account (@NapoliAR_TV_BU) 20 gennaio 2019

33′ Gol del Napoli. Azione costruita da Milik e Mertens e finalizzata da José Maria Callejon. Quando vede la Lazio, segna sempre.

|| Napoli 1-0 Lazio || Callejon#NapoliLazio pic.twitter.com/eFtlcsoRYN — NAPLAZ – Don’t follow this account (@NapoliAR_TV_BU) 20 gennaio 2019

26′ Fuori Luiz Felipe Ramos per infortunio. Al suo posto entra in campo Bastos.

21′ Secondo palo del Napoli. Milik anticipa Radu di testa, la sua conclusione viene deviata da Strakosha sul palo.

20′ Cartellino giallo a Milinkovic Savic per aver fermato una ripartenza di José Maria Callejon. Il classico fallo tattico.

11′ Traversa colpita dal Napoli. Cross di Mario Rui, girata con il sinistro di Milik e palla sulla traversa.

5′ Lazio vicina al gol. Sergej Milinkovic Savic ha anticipato Raul Albiol e ha colpito di testa a botta sicura ma ha dovuto fare i conti con un gran riflesso di Alex Meret che ha respinto la conclusione del calciatore biancoceleste.

Serie A TIM, 20° giornata Stadio San Paolo di Napoli – Domenica 20 gennaio 2019, ore 20:30

Formazioni ufficiali

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Diawara, Zielinski; Milik, Mertens. A disp.: Ospina, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Hysaj, Rog, Verdi, Ounas. All. Ancelotti Indisponibili: Hamsik, Chiriches Squalificati: Koulibaly, Allan, Insigne Diffidati: Insigne

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lulic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Bastos, Wallace, Patric, Durmisi, Berisha, Cataldi, Badelj, Correa, Neto, Caicedo. All. Inzaghi.

Indisponibili: Caceres, Murgia Squalificati: Marusic Diffidati: Parolo, Immobile ARBITRO: Rocchi (sez. Firenze) ASSISTENTI: Tegoni e Alassio IV UOMO: Massa VAR: Manganiello AVAR: Peretti.

