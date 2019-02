YouTube, Napoli-Sampdoria 3-0: highlights, video gol Milik, Insigne, Verdi

NAPOLI – Serie A, anticipo del sabato della 22° giornata del campionato italiano di calcio. Napoli-Sampdoria 3-0, gol: Arek Milik 24′, Lorenzo Insigne 25′ e Simone Verdi 88′. Pronto riscatto del Napoli. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia con una prestazione pessima contro il Milan, la squadra di Carlo Ancelotti ha reagito subito travolgendo la Sampdoria con un gioco spumeggiante. Il Napoli ha chiuso la pratica dopo appena 25 minuti. Nel giro di 120 secondi, tra il 24′ ed il 25′, sono andati in gol Milik ed Insigne. Entrambi i gol sono stati propiziati dagli assist di un ispiratissimo Josè Maria Callejon.

Milik ha segnato a porta vuota su cross dalla destra dello spagnolo, Insigne ha battuto Audero con un diagonale imprendibile ed è andato ad esultare abbracciando il suo maestro Carlo Ancelotti. Da quando Carletto siede sulla panchina del Napoli, Insigne ha cambiato la sua posizione in campo e trova il gol con maggiore facilità. Nel secondo tempo, il Napoli ha gestito la partita a suo piacimento e Quagliarella non è riuscito a segnare nuovamente e a stabilire un nuovo formidabile record per reti consecutive. Nella ripresa c’è stata gloria anche per Verdi. L’ex attaccante del Bologna, entrato da poco in campo, ha trasformato con freddezza il calcio di rigore del tre a zero.

Napoli-Sampdoria 3-0 | Gli highlights della partita

88′ C’è gloria anche per Simone Verdi. L’ex attaccante del Bologna realizza il gol su calcio di rigore. Si è dimostrato infallibile nei tiri da fermo.

45′ Annullato il possibile terzo gol al Napoli perché Milik era in posizione di fuorigioco al momento del tocco vincente.

25′ Il Napoli raddoppia subito con Lorenzo Insigne. Un uno-due micidiale nel giro di 120 secondi. Ancora un assist per uno stellare José Maria Callejon. Lorenzo Insigne ha battuto Audero con un diagonale oggettivamente imprendibile.

24′ Arek Milik ha segnato l’ottavo gol nelle ultime sette partite al San Paolo. Uno score impressionante. Cross dalla destra di José Maria Callejon e tap in da due passi dell’implacabile bomber polacco.

Milik abre o placar para o Napoli.#NapoliSampdoria pic.twitter.com/Dt7K8DcpJC — Campeonato Italiano (@CampeonatoItal1) 2 febbraio 2019

6′ Bella iniziativa sulla sinistra di Kalidou Koulibaly, il cross respinto in angolo. Il Napoli conferma di avere una manovra offensiva avvolgente. Agli attacchi partecipano anche i difensori ed i centrocampisti che risultano preziosi nella costruzione del gioco offensivo della squadra allenata da Carlo Ancelotti.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Sampdoria di Serie A.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hmasik, Zielinski; Insigne, Milik. All.: Ancelotti

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Jankto, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All.: Giampaolo