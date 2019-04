PARIGI – Psg come la Juventus. Il club francese sognava il triplete ed invece dovrà accontentarsi “solamente” dello scudetto. Dopo essere stati eliminati dal Manchester United in Champions League, dopo aver subito una clamorosa rimonta, ecco la sconfitta nella finale della Coppa di Francia contro il Rennes. Anche in questo caso, il Psg si era portato sul 2-0 salvo poi farmi rimontare in maniera piuttosto clamorosa. La partita è terminata sul 2-2 e poi il Psg ha perso alla lotteria dei calci di rigore.

Neymar colpisce tifoso che lo contestava, Ben Arfa si prende la sua rivincita in sala stampa.

Al momento del ritiro della medaglia d’argento, un tifoso del Psg, infuriato per la sconfitta in finale, ha iniziato a rivolgere frasi offensive ai calciatori della sua squadra del cuore. Mentre gli altri hanno incassato in silenzio, Neymar ha reagito pesantemente. Prima ha fatto un gestaccio al tifoso, poi lo ha colpito.

Se il Psg sta soffrendo per questo fallimento sportivo, c’è chi sta godendo come pochi alti al mondo. L’ex Psg Ben Arfa, che oggi gioca con il Rennes e che ha segnato uno dei rigori della finalissima, si è preso la sua rivincita in sala stampa. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di France 2.

‹‹E’ un momento particolare, soprattutto per il rapporto con il presidente Nasser Al-Khelaifi. Nella vita, tutto ciò che tratti male poi torna più forte. Gliel’ho detto, e a Rabiot succederà la stessa cosa quando affronterà il Psg. Abbiamo fatto una Remuntada, ma tanto loro sono abituati a subirle…(chiaro il riferimento alla partita di Champions League tra Psg e Manchester United)››.

Poche ore dopo la disfatta nella finalissima della Coppa di Francia, Neymar jr ha deciso di scusarsi per aver colpito il tifoso del Psg al momento del ritiro della medaglia d’argento: ‹‹Ho agito male? Sì, ma non potevo rimanere indifferente››.

Fonte: Il Corriere dello Sport e France 2.

Il video da YouTube che mostra il brutto gesto di Neymar jr nei confronti del tifoso del Psg che stava criticando i calciatori per la sconfitta nella finalissima di Coppa di Francia.