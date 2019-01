PARIGI – Paris Saint Germain in ansia per Neymar. Il fuoriclasse brasiliano ha avuto una “riattivazione dolorosa” di un infortunio al quinto metatarso destro nel corso della partita di Coppa di Francia tra Psg e Strasburgo. Neymar sarà monitorato nei prossimi giorni e “tutte le opzioni terapeutiche” saranno prese in considerazione.

Il campione brasiliano è stato operato a marzo del 2018 dopo aver subito una frattura al piede destro durante una partita giocata contro il Marsiglia il mese precedente. Una vite è stata inserita nel suo piede per aiutare il recupero dall’infortunio. Neymar è tornato in campo tre mesi dopo ma ha faticato non poco ai Mondiali in Russia.

YouTube, video con l’infortunio di Neymar



#Neymar lascia il campo in lacrime al 60′ durante la partita contro lo Strasburgo. Dopo schermaglie coi centrocampisti avversari, falli e jinga, il 10 del #Psg mette male il piede a terra. Ahia.#PSGRCSA pic.twitter.com/GafXc5F0XL — Riccardo Caliendo (@RiCaliendo) 23 gennaio 2019

Neymar’s rainbow flick over Moataz Zemzemi after being kicked 3 times in row. pic.twitter.com/cwSaN29RoB — Goku (@Zennon_zen) 24 gennaio 2019

Neymar humiliates Zemzemi after being fouled by him 3 times in a row! #PSGpic.twitter.com/GqsovO5or1 — Urban Football (@UrbanFootbaII) 24 gennaio 2019

That Neymar guy just understands football. That guy is just a baller. pic.twitter.com/UC0XQScW2p — Darks 19’ 🇬🇭 (@ad_darks) 24 gennaio 2019

Ole and the squad hearing Neymar is injured😂 pic.twitter.com/jZbRY5trgd — David De Prince (@pee_masta) 24 gennaio 2019