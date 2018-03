LONDRA (INGHILTERRA) – Momento complicato per N’Golo Kanté. Il fuoriclasse del Chelsea è svenuto venerdì, negli spogliatoi, dopo aver sostenuto l’allenamento con la squadra allenata da Antonio Conte.

E’ stato soccorso subito dai medici ed è stato portato in ospedale per degli accertamenti. Gli esami hanno stabilito che Kanté non ha problemi cardiaci ma domenica, a poche ore dalla partita contro il Manchester City, ha accusato un altro malore e non se l’è sentita di scendere in campo.

Questo è il motivo per il quale ha saltato la partita di Premier League. Il calciatore, nei prossimi giorni, sosterrà altri esami medici per capire cosa ha avuto. I medici parlano di possibili malori causati dal freddo, nelle ultime ore il clima di Londra è stato particolarmente rigido.

