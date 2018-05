MANCHESTER (INGHILTERRA) – La partita tra Manchester United e West Ham non aveva alcun significato dal punto di vista della classifica, i Red Devils sono già in Champions e gli Hammers [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] hanno già conquistato la salvezza, ma nonostante questo le due squadre non hanno risparmiato impegno e agonismo.

Durante la partita, è diventata virale sui social la “lotta” tra Noble e Pogba. L’ex centrocampista della Juventus è entrato durante su Noble, il calciatore del West Ham non l’ha presa bene e ha infilato le sue mani nella bocca e nel naso di Pogba.

Da questo scontro tra Noble e Pogba, è scaturita una rissa che è stata sedata a fatica dall’arbitro. Al termine del match, i due calciatori hanno fatto pace.

YouTube, Noble dentista con Pogba