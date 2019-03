PADOVA – Olghe Balliu spopola sui social network. Olghe ha 13 anni ed una forte passione per il calcio. Balliu è un giovane calciatore italiano, di origini albanesi, che sta muovendo i suoi primi passi negli esordienti del Cittadella, società che ha la sua prima squadra del campionato italiano di calcio di Serie B.

Balliu è dotato di una tecnica incredibile, a 13 anni ha già fatto più palleggi di Lionel Messi con una pallina da tennis. Balliu è riuscito a fare 198 palleggi consecutivi con la pallina da tennis mentre Messi si è fermato a 180.

Olghe Balliu, il baby fenomeno che ha stregato il Real Madrid

Certo il calcio è molto di più, non bastano giocate da circo ma il baby talento del Cittadella dimostra di avere una tecnica ed un controllo palla superiori alla media. Olghe Balliu è già entrato nelle grazie del Real Madrid. Il 13enne si è fatto notare dai blancos grazie ad un campus estivo che il Real Madrid ha svolto a Curtarolo. Dopo questo primo approccio, Balliu è andato due volte a Madrid in compagnia della sua famiglia.

La prima volta a spese della famiglia di Balliu, la seconda a spese del Real Madrid. In questi provini, Balliu ha convinto ma il Real Madrid non può portarlo in Spagna prima dei 16 anni. Nel frattempo continuerà a seguirlo con estrema attenzione a distanza.

Le migliori giocate di Olghe Balliu in questo video YouTube.

fonte: Corriere del Veneto.