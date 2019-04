TORINO – Marc Overmars scatenato al termine di Juventus-Ajax 1-2. Marc Overmars è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore olandese, di ruolo centrocampista, direttore degli affari sportivi dell’Ajax. Dopo il passaggio del turno degli olandesi, Overmars ha deciso di festeggiare la qualificazione alle semifinali di Champions League tuffandosi sul prato dell’Allianz Stadium di Torino sotto al settore ospiti.

Marc Overmars idolo dei tifosi dell’Ajax dopo questo suo “tuffo” sul prato verde dello Stadium.

Questo gesto, è stato molto apprezzato dai tifosi dell’Ajax perché l’ex calciatore del Barcellona ha fatto quello che avrebbero fatto loro nel caso in cui fossero stati sul prato verde dello Stadium. Il gesto del dirigente dell’Ajax non è stato apprezzato dai tifosi della Juventus che invece hanno apprezzato la sobrietà di Edwin van der Sar.

L’ex portiere della Juventus, che ricopre la carica di direttore generale dell’Ajax, è andato sotto lo spicchio occupato dai tifosi dell’Ajax ma non si è lasciato andare a festeggiamenti folli. E’ andato sotto ai suoi tifosi solamente per ringraziarli per la loro presenza a Torino e per il loro tifo incessante.

Edwin van der Sar e Overmars sono due ex calciatori che hanno un carattere molto diverso. L’ex portiere è più introverso, meno plateale mentre l’ex centrocampista è stato sempre una “testa calda” in campo e fuori. Adesso che fanno parte dello staff dirigenziale dell’Ajax, non hanno cambiato il loro modo di comportarsi e di esternare le emozioni.

Il video da YouTube con il tuffo di Marc Overmars sul prato verde dell’Allianz Stadium sotto lo spicchio dedicato ai tifosi dell’Ajax.