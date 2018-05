ROMA – “Per prima cosa vorrei fare i complimenti al Liverpool per la finale. In secondo luogo, è sotto gli occhi di tutti che la Var sia indispensabile in Champions League. È inaccettabile quello che abbiamo visto”.

Così il presidente della Roma, James Pallotta, lasciando l’Olimpico dopo il 4-2 al Liverpool riguardo ai due rigori non concessi dall’arbitro Skomina.

“E’ assolutamente indispensabile l’utilizzo della Var, altrimenti si rischiano figuracce come questa e addirittura si rischia di scadere nel ridicolo”.