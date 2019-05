TORINO – Show di Paolo Belli prima e durante la partita del cuore disputata all’Allianz Stadium di Torino. Paolo Belli era uno di casa perché è l’autore dell’inno bianconero “Juve storia di un grande amore”. Prima del fischio d’inizio della partita del cuore di Torino, Paolo Belli si è inginocchiato a Cristiano Ronaldo. Ha fatto lo stesso durante la partita. Cristiano Ronaldo ha apprezzato i suoi gesti e lo ha ricompensato con dei sorrisi.

Paolo Belli con Cristiano Ronaldo, siparietti spopolano sui social network.

Paolo Belli è un grandissimo tifoso della Juventus. Come scritto in precedenza, è l’autore dell’inno bianconero che viene riprodotto ad ogni partita casalinga dei campioni d’Italia in carica. Il suo inno ha portato fortuna alla Juventus perché è stato la colonna sonora dei successi dei bianconeri in campionato e Coppa Italia. Paolo Belli è molto popolare tra i tifosi della Juventus e, grazie a questa partita, anche Cristiano Ronaldo ha fatto la sua conoscenza.

Paolo Belli si inchina a Cristiano Ronaldo negli spogliatoi dello Stadium prima della partita del cuore di Torino. Il video da YouTube.



Paolo Belli si inchina nuovamente a Cristiano Ronaldo. Questa volta lo ha fatto nel corso della partita del cuore disputata all’Allianz Stadium di Torino. Video da YouTube.