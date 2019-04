ROMA – Meglio Messi o Maradona? A Papa Francesco non glielo hanno chiesto ma, nel corso di una intervista alla televisione argentina, lo hanno interpellato sull’affermazione “Messi è come Dio”. “E’ un sacrilegio dire che Messi è come Dio?”. “In teoria, è un sacrilegio”, risponde Bergoglio. “Non si può dire! Io non lo credo… Tu lo credi?”. Poi il papa aggiunge: “Sono modi di dire popolari, dei tifosi… Certo che è bello vedere Messi giocare”.

Papa Francesco e la passione per il San Lorenzo

Papa Francesco è un grande appassionato di calcio, tifosissimo del San Lorenzo e della Nazionale Argentina e per questo motivo è intervistato spesso da tv argentine per fare quattro chiacchiere sul calcio.

In passato, Papa Bergoglio telefonò ad un ultrà del San Lorenzo suo amico. Questa sua telefonata è raccontata dallo stesso ultrà, Juan Josè Aime, sulla sua pagina Facebook: “Cari amici voglio farvi sapere che questa mattina mi ha sorpreso una telefonata al cellulare. Mi trovavo nel mio posto di lavoro con mia nipote e una vicina e la voce all’altro lato ha detto: ‘Ciao Corvo, come stai?’. Era Papa Francesco, un padre per me, e un amico”.

Il video da YouTube con le dichiarazioni di Papa Francesco su Lionel Messi.