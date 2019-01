GENOVA – Lucas Paquetá già incanta nel campionato italiano. Dopo le ottime prestazioni in Coppa Italia contro la Sampdoria ed in Supercoppa Italiana contro la Juventus, ecco la consacrazione anche in Serie A. Lucas Paquetá ha giocato benissimo sul campo del Genoa. Ha colpito un palo con un gran sinistro nel primo tempo e poco dopo ha lasciato a bocca aperta i tifosi presenti con una bicicletta alla Neymar.

YouTube, la bicicletta di Lucas Paquetá in Genoa-Milan

Ogni volta che accarezza il pallone #Paquetá mi ricorda perché amo il calcio brasiliano. @LucasPaqueta97 #GenoaMilanpic.twitter.com/AXX8DY4rDO — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 21 gennaio 2019

Aggiornamento partita #paqueta

1 tiro

1 fallo

1 passaggio

1 cartellino giallo

1 bicicletta da circo che manda in porta il genoa Per il resto in 60 minuti è stato totalmente annichilito dai giocatori del genoa.#GenoaMilan — Sclerato (@ScleriRoma) 21 gennaio 2019

Nei giorni scorsi ho letto che #Paquetà pecca di personalità, non fa scelte azzardate, fa il compitino… Avete ragione tutti. 😂😂 #Milan #GenoaMilan #SkySerieA — Marcello (@Marci_Para10) 21 gennaio 2019

Ha innescato un contropiede rischioso in favore degli avversari, ma grande numero di #Paqueta.#GenoaMilan #nondiapositive pic.twitter.com/D0ubkutzkP — nonleggerlo (@nonleggerlo) 21 gennaio 2019

Numero leggendario di #Paquetà ma è il #Genoa a presentarsi in area. Brividini. #GenoaMilan — ComunqueMilan (@ComunqueMilan) 21 gennaio 2019

#Paquetà conferma le prime impressioni, centrocampista interessante. Al momento poco brasiliano e molto europeo nel modo di giocare.#GenoaMilan — Informazione Nerazzurra (@info_nerazzurra) 21 gennaio 2019