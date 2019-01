YouTube, palo di Paquetà in Genoa-Milan a Radu battuto (VIDEO)

GENOVA – Grande giocata di Paquetà nel corso del primo tempo tra Genoa e Milan. Il nuovo acquisto del Milan ha colpito il palo con una conclusione che altrimenti sarebbe stata imparabile per Radu. Paquetà ha calciato con potenza, con il sinistro, e ha colpito il palo a Radu battuto. Video da YouTube.

