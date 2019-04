MILANO – Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo le sconfitte contro Inter e Sampdoria, è arrivato un misero 1-1 casalingo contro l’Udinese. Oltre al danno la beffa, il Milan non ha vinto e ha perso per infortunio Lucas Paqueta, uscito al 41′, e Gigio Donnarumma, uscito al 12′. Entrambi i calciatori rischiano di saltare la partita di cartello di sabato prossimo contro la Juventus.

Paqueta, infortunio: brutta distorsione alla caviglia destra.

A peggiorare il bilancio del Milan dopo l’1-1 contro l’Udinese ci sono anche gli infortuni di Lucas Paquetà (distorsione alla caviglia destra) e Gianluigi Donnarumma (problema muscolare alla coscia destra), a rischio per la sfida di sabato con la Juventus. “E’ stata una brutta distorsione, domani lo valutiamo. Il calciatore ha lasciato San Siro in stampelle (video in fondo all’articolo)”, ha detto Rino Gattuso a proposito del brasiliano, che ha lasciato San Siro con le stampelle.

“Domani valuteremo anche Donnarumma”, ha aggiunto l’allenatore, che ha dovuto fare a meno di Franck Kessie e ha lasciato in panchina l’acciaccato Jesus Suso. Gigio Donnarumma è stato sostituito dopo 12 minuti dall’ex calciatore del Napoli Pepe Reina (che ha incassato il gol di Kevin Lasagna), mentre Lucas Paqueta è stato sostituito al 41′ dall’ex giocatore del Villarreal Samu Castillejo.

Nel video YouTube pubblicato da spaziomilan.it, si vede Paqueta che lascia San Siro in stampelle. I tifosi sperano che possa recuperare per la Juventus.