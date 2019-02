PARMA – Serie A, anticipo del sabato del campionato italiano di calcio. Parma-Inter 0-1, gol: Lautaro Martinez 79′.

L’Inter vince a Parma e scaccia la crisi di inizio 2019. Nell’anno nuovo, i nerazzurri non erano riusciti ancora a segnare in campionato dove il digiuno durava da ben 367 minuti. Dopo il pareggio contro il Sassuolo, le sconfitte contro Torino e Bologna e l’eliminazione dalla Coppa Italia, era obbligatorio tornare a vincere e gli uomini di Spalletti sono riusciti in questa missione al termine di una partita giocata su buoni livelli.

Nel primo tempo, il Parma aveva sfiorato il gol con la traversa colpita da Gervinho ma nella ripresa i nerazzurri hanno legittimato il successo creando molte palle gol. Prima la rete annullata a D’Ambrosio per aver segnato con il braccio, poi il gol di Lautaro Martinez, il palo di Brozovic e il salvataggio sulla linea su un tiro a botta sicura di Vecino. Adesso ai nerazzurri servirà continuità per fare bene in Europa League e difendere il posizionamento Champions.

Parma-Inter 0-1, gli highlights

