PARMA – PARMA-SPAL 2-3 (p.t. 2-0).

Importante colpo salvezza della Spal sul campo del Parma. La squadra di Ferrara ha completato una rimonta da urlo dopo un primo tempo da incubo. Il Parma aveva chiuso la prima frazione di gioco sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di Roberto Inglese (il primo centro è stato segnato su calcio di rigore). Nella ripresa, la Spal è uscita dallo spogliatoio completamente trasformata. I gol di Valoti, Petagna e Fares hanno regalato i tre punti agli ospiti.

Gol decisivo di Fares nel finale di partita

MARCATORI: Inglese su rig. (P) all’11’ pt e al 7’ st, Valoti (S) al 24’, Petagna (S) al 30’, Fares (S) al 42’ st.

PARMA (4-3-3): Sepe ; Iacoponi (43’st Siligardi ), Alves, Bastoni , Gagliolo ; Kucka , Scozzarella (43’st Munari ), Barillà (32’st Gazzola ); Gervinho, Inglese , Biabiany . In panchina: Frattali, Dimarco, Diakhate, Ceravolo, Gobbi, Dezi, Davordzie, Sprocati, Baraye. Allenatore: D’Aversa.

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi , Simic (23’st Antenucci ), Felipe ; Lazzari, Missiroli , Valdifiori (23’st Valoti ), Kurtic , Fares ; Petagna (41’st Floccari sv), Paloschi. In panchina: Gomis, Poluzzi, Schiattarella, Costa, Nikolic, Farcas, Uzela. Allenatore: Semplici

ARBITRO: Abisso di Palermo.

NOTE: pomeriggio freddo, terreno in buone condizioni, spettatori 15300 circa. Ammoniti: Kucka, Scozzarella, Fares, Lazzari, Petagna. Angoli: 10-1 per la Spal. Recupero: 2’; 4’.

Gli highlights di Parma-Spal 2-3

Inglese marca seu segundo gol no jogo!#ParmaSPAL pic.twitter.com/TYub2b6iIz — Campeonato Italiano (@CampeonatoItal1) 27 gennaio 2019