ASUNCION – Giocata funambolica di Juan Diego Rojas durante la partita di Copa Libertadores tra Delfin e Nacional Asuncion, finita 3-0 per i padroni di casa. Il fantasista del Delfin Sporting Club, Juan Diego Rojas, è tornato verso la linea dell’out di destra del campo mostrando al pubblico il passo del gambero, ovvero un doppio passo all’indietro. Gesto tecnico sfoggiato con l’avversario distante. Una giocata fine a se stessa che non ha aggiunto nulla alla sua squadra. Tanto bella quanto inutile. Un preziosismo che non serviva.

🇪🇨 Delfín 3-0 Nacional 🇵🇾

Ordóñez (2)

Garcés

Delfín dominate throughout in a game they could have won by 6 or 7.

Ordóñez unstoppable running with the ball, Rojas full of tricks, and Caicedo pulling the strings in midfield.

Delfín looking very interesting this year.

— Simon Edwards (@SimonEdwardsSAF) 23 gennaio 2019