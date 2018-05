LIONE – La finale di Payet è durata 31 minuti. Il calciatore più rappresentativo del Marsiglia, titolare anche della Nazionale Francese [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play], ha dovuto abbandonare la finale di Europa League contro l’Atletico Madrid per infortunio muscolare alla coscia destra.

Payet non avrebbe dovuto giocare, perché non era al meglio, ma ha voluto stringere i denti per contribuire al trionfo della sua squadra.

Payet desiderava moltissimo vincere l’Europa League e ha “commesso” l’errore di non resistere alla tentazione toccando la coppa prima del fischio d’inizio del match.

E’ un gesto che porta sfortuna e che Payet non avrebbe dovuto fare. In effetti, la sua finale è stata tutto meno che fortunata.

YouTube, Payet abbandona la finale in lacrime (video)



Vidéo “Dimitri Payet Leaves The Pitch Crying Against Atletico Madrid! – Video Dailymotion” via https://t.co/apt8hWMx1w https://t.co/D5h53h8VdZ — esprit-foot (@esprit_foot) 16 maggio 2018

Payet abbandona la finale in lacrime (foto)

Payet ha toccato la coppa prima della finale, porta sfortuna