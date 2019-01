Visualizza questo post su Instagram

Nostalgia canaglia ~dave #salvini #milano #milan #piatek #napoli #coppaitalia #meme #memes #politicalmemes #memeitalia #memeita #memesitalia #memeitaliani #dailypost #memesdaily #funny #fun #liked #newpost #satira #satirapolitica . . . Vuoi altri meme sulla politica? Segui @republic_of_political_memes