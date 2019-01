MILANO – San Siro ai piedi di Piatek. L’ex centravanti del Genoa, alla prima da titolare con la maglia del Milan, ha segnato la doppietta che ha qualificato i rossoneri alla semifinale di Coppa Italia. Due reti, una più bella dell’altra, segnate ad un avversario prestigioso come il Napoli. Eludendo la marcatura di un campione come Kalidou Koulibaly. Una prima da titolare a San Siro da urlo. Milan in semifinale di Coppa Italia dove affronterà la vincente di Inter-Lazio.

YouTube, la doppietta di Piatek in Milan-Napoli 2-0

27′ Raddoppio del Milan. Gol incredibile di Piatek. Il centravanti polacco è scattato ancora una volta sul filo del fuorigioco. Era defilato ma è riuscito ad accentrarsi e ha concluso con potenza. Nulla da fare per Meret.

11′ Gol del Milan. Piatek scatta sul filo del fuorigioco, alla Inzaghi che da queste parti conoscono molto bene, si presenta davanti a Meret e lo batte con un destro angolatissimo.

