ROMA – Al Cittadella basta il pari, Bari eliminato. Dopo un primo tempo senza reti, partita emozionante: finisce 2-2 al termine dei tempi regolamentari. Due perle di Bartolomei fanno esultare il Cittadella, ma il Bari trova il pareggio grazie a un errore di Alfonso. Ai supplementari la squadra di Grosso si arrende al nervosismo e termina in 9 per le espulsioni di Gyomber e Brienza.

Ora per la squadra veneta ci sarà il Frosinone. La semifinale di andata si giocherà al Tombolato di Cittadella mercoledì 6 giugno alle ore 18:30. Il ritorno, sempre allo stesso orario, si disputerà a Frosinone il 10 giugno.