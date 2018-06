VENEZIA – Il Venezia stende per 3-0 il Perugia. Nella sfida tra Campioni del Mondo, vince Filippo Inzaghi, grazie a Stulac (con un eurogol), Modolo e Pinato. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Sconfitto Alessandro Nesta, salito in sella alla panchina degli umbri proprio per provare a centrare la promozione.

Ora per i veneti ci sarà il Palermo in semifinale. L’andata della semifinale sarà mercoledì 6 giugno alle ore 21 a Venezia. Il ritorno il 10 giugno sempre alle 21, in Sicilia.