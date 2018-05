LA MECCA – Paul Pogba ha scelto un periodo speciale per tornare alla Mecca. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il fuoriclasse del Manchester United, che è un musulmano praticante, ha scelto il periodo del Ramadan per tornare nei luoghi sacri per la religione islamica.

Pogba alla Mecca: “Emozioni indescrivibili”

“Solo chi è stato qui riesce a comprendere quello che si prova. Spero che un giorno chi non è mai riuscito a venire in questo splendido posto possa farlo. Non riesco a descrivere le emozioni che sto provando”

YouTube, Pogba alla Mecca: boom di visualizzazioni sui social

Il video di Pogba alla Mecca è diventato virale nel giro di pochi minuti. Pogba, così come Salah, è uno dei calciatori maggiormente ammirati dai musulmani che amano questo sport e sui social network è seguitissimo.

YouTube, Pogba torna alla Mecca