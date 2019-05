MANCHESTER – Lo United ha chiuso la Premier League nel peggiore dei modi. I Red Devils hanno perso 2-0, in casa, contro il Cardiff City e hanno chiuso il campionato inglese al sesto posto, fallendo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Al termine della partita, i calciatori del Manchester United sono stati contestati dai tifosi. In particolare, Pogba è stato attaccato duramente: “Basta con Instagram, vattene, tornatene a casa”.

Pogba, stagione flop con il Manchester United.

Il Manchester United ha appena terminato una stagione fallimentare. E’ l’unica squadra, delle prime sei della Premier League, a non aver fatto nulla di buono. Il Manchester City ha vinto la Supercoppa, la Coppa di Lega e lo scudetto. Il Liverpool è in finale di Champions League così come il Tottenham.

Il Chelsea ha chiuso la stagione al terzo posto ed in finale di Europa League così come l’Arsenal. L’unica squadra a bocca asciutta è proprio il Manchester United. L’unico risultato di prestigio ottenuto quest’anno è stato il 3-1 in casa del Psg che ha eliminato i parigini dalla Champions League. Per il resto, un flop totale.

Paul Pogba attaccato da un tifoso del Manchester United dopo la sconfitta contro il Cardiff City. Il centrocampista della Nazionale Francese è andato sotto la curva per affrontarlo. Video da YouTube.