PARIGI (FRANCIA) – Vendetta, tremenda vendetta. Dopo l’eliminazione dalla Coppa di Lega francese, il Paris Saint-Germain travolge il Guingamp con un 9-0 dai contorni storici per la Ligue 1.

Il grande mattatore del pomeriggio vissuto nel Parco dei Principi è il talentino Kylian MBappé, a segno con una tripletta (sempre più capocannoniere con 19 centri); tris anche per Edinson Cavani, cui fanno da contorno la doppietta di Neymar – che ha aperto il festival del gol dopo 11′ – e il gol di Meunier. Per il PSG è la seconda vittoria nella storia per 9-0, ma c’è anche in 10-0 che risale al 1994, contro il Cote Chaude.

Gli highlights della partita da YouTube

