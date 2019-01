GENOVA – Fabio Quagliarella ha eguagliato il record di gol in partite consecutive di Serie A stabilito da Gabriel Omar Batistuta nel 1994. Decisiva la doppietta appena segnata all’Udinese su calcio di rigore. Quagliarella e Batistuta condividono il record nel nostro campionato mentre quello assoluto appartiene a Messi. L’attaccante del Barcellona ha segnato in 21 partite di seguito nella Liga Spagnola. Andiamo a ricordare nel dettaglio i gol da record di Fabio Quagliarella e Gabriel Omar Batistuta.

Nel 1994, Batistuta ha segnato per undici partite di seguito. I gol sono stati realizzati a Cagliari, Genoa, Cremonese (doppietta), Inter, Lazio, Reggiana, Padova, Brescia, Bari, Napoli (doppietta) e Sampdoria. Le reti di Batistuta sono state realizzate dalla prima all’undicesima giornata.

Nel 2019, Quagliarella ha eguagliato il record di Batistuta segnando a: Milan, Torino, Genoa, Bologna (doppietta), Lazio, Parma, Empoli, Chievo, Juventus, Fiorentina (doppietta) e Udinese (doppietta). Reti segnate a cavallo tra il girone d’andata e quello di ritorno.

11 partite consecutive a segno in #SerieA : Fabio #Quagliarella eguaglia il record di Gabriel Batistuta. #SampdoriaUdinese pic.twitter.com/jerPuKwBmM

RECORD#Gol in 11 partite consecutive per Fabio #Quagliarella 18/19, così come #Batistuta 94/95

QUAGLIARELLA

Milan

Torino

Genoa

Bologna

Lazio

Parma

Empoli

Chievo

Juve

Fiorentina

Udinese

BATISTUTA

Cagliari

Genoa

Cremonese

Inter

Lazio

Reggiana

Padova

Brescia

Bari

Napoli

Sampdoria pic.twitter.com/8oH95PLQIH

— Pasquale Formisano (@Formigoal) 26 gennaio 2019