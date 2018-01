MADRID (SPAGNA) – Il Real Madrid campione del mondo per club e campione d’Europa in carica naufraga sotto il diluvio e si arrende nel Santiago Bernabeu al Villarreal, vittorioso per 1-0 nella 19/a giornata della Liga.

Ancora si devono giocare diverse partite, comprese quelle dell’Atletico Madrid e del Barcellona, ma il risultato maturato oggi nella capitale può essere considerato a dir poco clamoroso. Anche per come è maturato.

Il Real, soprattutto nel primo tempo, ha infatti attaccato spesso a pieno organico, fallito diverse palle-gol e, a 3′ dal 90′, è stato punito da un contropiede del ‘Sottomarino giallo’, che ha fatto centro con Fonals.

Un ko che mette a repentaglio perfino la panchina di Zidane. Real sempre a -16 dal Barcellona capolista, ma con una partita in meno dei catalani, che devono ancora giocare (domani a San Sebastian, contro la Real Sociedad).

