YouTube, rigori Inter-Lazio 4-5: errore Nainggolan, cucchiaio Icardi, gol Lucas Leiva

MILANO – La Lazio ha vinto contro l’Inter ai rigori e si è qualificata per la semifinale di Coppa Italia dove affronterà il Milan. Tre rigori hanno catalizzato l’attenzione di tutti. Il cucchiaio vincente di Icardi, l’errore clamoroso di Nainggolan, che ha tradito il suo maestro Spalletti, e la realizzazione decisiva di Lucas Leiva.

Sarò sincero fino al midollo: al rigore di Icardi ho esultato zero. All’errore di Nainggolan ho imprecato zero.

È un’Inter deprimente, dal primo dirigente all’ultimo dei giocatori, non merita crisi emotive.

