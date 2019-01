MANCHESTER (INGHILTERRA) – “Quando ero più giovane ero un pazzo. I ricordi della mia carriera sono confusi, la gente parla di alcuni momenti della mia vita ma io non ho idea di che cosa stiano parlando, non ricordo per via dell’alcool. Potevo superare otto, nove, dieci pinte di birra. Poi passavo alla vodka. Sarei potuto andare avanti a bere tutto il giorno”. L’ex difensore del Manchester United e della nazionale inglese Rio Ferdinand, a lungo ‘simbolo’ dei Red Devils, parla della propria dipendenza dall’alcol in un’intervista al ‘Telegraph’: “per colpa dell’alcool non ricordo dei momenti della mia carriera”.

Ferdinand si è ritirato dall’attività agonistica nel 2015, dopo aver vinto con lo United 6 titoli di Premier League e la Champions del 2008 e dopo l’esperienza al Qpr, e poi ha deciso di diventare commentatore in vari programmi televisivi di sport. Del periodo da calciatore ricorda che “c’era una cultura diversa rispetto ad oggi. Quando io ero al West Ham pensavamo al calcio, a bere e ai nightclub. Alle persone che mi chiedono se ho qualche rimpianto da giocatore, dico che non avrei dovuto bere alcolici”. “Sono stato fortunato, ho avuto una capacità naturale per superare quel periodo della mia vita”, conclude.

