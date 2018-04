BARCELLONA (SPAGNA) – La rissa violentissima tra ultras del Barcellona e giovani gitani spopola sui social.

Tre persone sono rimaste ferite dopo la violenta rissa alla periferia di Barcellona

La lotta di strada si è svolta nel distretto catalano di Cornella de Llobregat, nel nord-est della Spagna ed è stata catturata in un filmato amatoriale.

Le autorità locali sono state chiamate per porre fine alla rissa ma quando sono arrivate sul posto non c’era più nessuno perché gli ultras e i gitani si erano dati alla fuga non appena avevano ascoltato le sirene.

Non sono chiari i motivi che hanno scatenato la rissa, la certezza è che è stata tra ultras del Barcellona e giovani gitani.

Secondo i media locali, la rissa è scoppiata intorno alle 6 del 7 aprile. Nel video si possono vedere persone distese a terra che vengono prese a calci in testa e picchiate. La polizia ha aperto un’indagine per identificare i colpevoli. Il caso non è chiuso.

Da YouTube