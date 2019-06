LONDRA – Show di Roberto Carlos a Londra. Nel corso di una partita amichevole tra Inghilterra e Resto del Mondo, per raccogliere fondi a favore dell’Unicef, l’ex fenomeno del Real Madrid si è reso protagonista di un colpo di tacco al volo che ha lasciato tutti a bocca aperta. Roberto Carlos ha servito Pires con questa giocata da fuoriclasse assoluto (il video da YouTube in fondo all’articolo).

Roberto Carlos è ritenuto uno dei più forti terzini del calcio moderno, era dotato di elevata velocità e di una buona visione offensiva. Per questo, Roberto Carlos si comportava come un esterno aggiunto, facendo salire velocemente la propria squadra al momento del disimpegno o tornando velocemente per tornare a coprire la posizione. Aveva un buon lancio lungo.

Specialista nei calci piazzati, riusciva a trovare spesso la via del gol grazie ad un tiro molto potente (oltre 100 km/h) e preciso, al quale era in grado di imprimere un notevole effetto. Degno di nota, in tal senso, il gol realizzato contro la Francia nel 1997 con una punizione da circa 35 metri: dopo aver preso la lunga rincorsa, Roberto Carlos scagliò un violento tiro verso la porta difesa da Fabien Barthez che non accennò neanche la parata in quanto il pallone (che viaggiava a 137 km/h) sembrava destinato a uscire di diversi metri; al contrario, la sfera disegnò una traiettoria a rientrare che si infilò nell’angolo in basso alla sinistra del portiere.

Su punizione riuscì a segnare anche da 40 metri contro il Gremio nella Copa Libertadores 1995-6, con i Palmeiras.

Grazie a queste sue caratteristiche, Roberto Carlos è stato uno dei difensori più prolifici della storia del calcio con oltre 100 marcature in carriera (fonte Wikipedia).

Il video da YouTube con la magia di Roberto Carlos nel corso della partita amichevole di beneficenza tra l’Inghilterra ed il Resto del Mondo a Londra. Il filmato con la magia del brasiliano spopola sui social network.