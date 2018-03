PyeongChang (Corea del Sud) – Archiviate le Olimpiadi invernali, ora è tempo di concentrarsi sulle Paralimpiadi 2018. Nella squadra azzurra, spiccano il talento e la forza d’animo di Roberto Cavicchi. Il campione italiano parteciperà al torneo di snowboard, uno degli sport invernali più faticosi in assoluto, con un braccio fuori uso e una clavicola rotta. Una impresa praticamente impossibile per tutti, meno che per un campione di questa caratura.

Da Sportmediaset.it

L’atleta di Finale Emilia(Modena) nel 2002 ha perso l’uso del braccio sinistro a causa di una lesione al plesso brachiale in seguito a un incidente in moto. La sua specialità preferita è il boardercross, ma alle Paralimpiadi sarà obbligato a gareggiare soltanto nel banked slalom per un recente infortunio che ha provato, con esiti fallimentari, a toglierlo dai giochi. “Il 22 gennaio mi sono rotto la clavicola destra in allenamento – racconta a Sportmediaset.it -. Il 25 gennaio con un intervento abbiamo messo la placca, quattro viti e via andare. Il 6 febbraio ero già a Madonna di Campiglio a saltare”.

Da YouTube.



Da Facebook.