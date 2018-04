ROMA – In tanti in fila per i biglietti di Roma Liverpool, è già virale la gioia di mamma Rossella e dei suoi figli, tra i primi in fila e tra i primi anche ad essersi aggiudicati un posto allo Stadio Olimpico per la supersfida di Champions League.

La gioia di mamma Rossella è virale sui social

Rossella, la mamma dei due fratelli in fila da ieri sera davanti il Roma store a piazza Colonna, ha gestito la fila per la vendita dei biglietti. All’uscita dal negozio Mamma Rossella e i suoi figli esprimono le loro emozioni pr i primi biglietti del match Roma Liverpool.

Sono talmente tanto tifosi della Roma, che si sono già comprati anche i biglietti per la finalissima di Kiev. La speranza è l’ultima a morire.

Tutta la gioia di mamma Rossella e dei suoi figli