RIO DE JANEIRO – Show di Ronaldinho al Parque Olímpico di Tijuca a Rio de Janeiro. L’ex fuoriclasse di Psg, Milan e Barcellona ha incantato durante Brasile-Giappone, partita valida per l’addio al beach soccer di Jorginho. Il Dinho, dopo aver lasciato il calcio, si è dedicato a futsal e beach soccer con ottimi risultati. Non a caso è stato determinante anche in questa ultima partita del Brasile. Il suo gol è stato il più bello della partita. Ronaldinho e andato in rete dopo uno spettacolare triangolo al volo con un compagno di Nazionale. Certe giocate hanno il marchio di fabbrica, la firma del Dinho. Nemmeno a dirlo, il Brasile ha vinto nettamente con il risultato di 11 a 4. Troppo la differenza tecnica tra le due Nazionali.

YouTube, Ronaldinho gol e show durante Brasile-Giappone di beach soccer